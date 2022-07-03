В Огайо 8 полицейских убили безоружного чернокожего мужчину

Чиновники Огайо опубликовали видео с нательной камеры офицера, где можно увидеть, как восемь полицейских стреляют по чернокожему убегающему мужчине.

Сами полицейские говорят, что 25-летний Джейленд Уокер ехал на автомобиле и нарушил правила дорожного движения. Вид нарушения они не называют.

Полицейские попытались остановить его. Согласно заявлению департамента, водитель не остановился, и правоохранители стали преследовать его. 

Они также утверждают, что из автомобиля был произведен выстрел из огнестрельного оружия. Затем Уокер якобы выпрыгнул из машины и стал убегать. 

В полиции заявляют, что действия подозреваемого несли смертельную опасность для полицейских, поэтому они выстрелили в него. 

Семья Уокера сомневается в правомерности применения оружия, как и их адвокат. Он сказал, что просмотрел записи с нательных камер и не увидел доказательств, что Уокер стрелял в офицеров. 

Начальник полиции города Стив Майлетт выразил соболезнования семье Уокера и попросил всех воздержаться от оценок, пока не будет завершено расследование. 

Он также отметил, что есть фотографии, на которых Уокер тянется к своему поясу, поворачивается к офицеру и двигает рукой вперед.

По словам адвоката семьи Уокера, мужчина был безоружен, когда в него произвели более 60 выстрелов.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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