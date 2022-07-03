В Огайо 8 полицейских убили безоружного чернокожего мужчину
Чиновники Огайо опубликовали видео с нательной камеры офицера, где можно увидеть, как восемь полицейских стреляют по чернокожему убегающему мужчине.
Сами полицейские говорят, что 25-летний Джейленд Уокер ехал на автомобиле и нарушил правила дорожного движения. Вид нарушения они не называют.
Полицейские попытались остановить его. Согласно заявлению департамента, водитель не остановился, и правоохранители стали преследовать его.
Они также утверждают, что из автомобиля был произведен выстрел из огнестрельного оружия. Затем Уокер якобы выпрыгнул из машины и стал убегать.
В полиции заявляют, что действия подозреваемого несли смертельную опасность для полицейских, поэтому они выстрелили в него.
Семья Уокера сомневается в правомерности применения оружия, как и их адвокат. Он сказал, что просмотрел записи с нательных камер и не увидел доказательств, что Уокер стрелял в офицеров.
Начальник полиции города Стив Майлетт выразил соболезнования семье Уокера и попросил всех воздержаться от оценок, пока не будет завершено расследование.
Он также отметил, что есть фотографии, на которых Уокер тянется к своему поясу, поворачивается к офицеру и двигает рукой вперед.
По словам адвоката семьи Уокера, мужчина был безоружен, когда в него произвели более 60 выстрелов.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Handelsblatt: отказ от газа из России обойдётся Германии в $1 триллион
Tesla потеряла 440 миллионов долларов из-за неудачной ставки Илона Маска на биткоины
Пушков: Запад проглотил ересь про Бандеру от посла Украины в Германии
В Огайо 8 полицейских убили безоружного чернокожего мужчину
SVT: Швеция не ожидала требования Эрдогана выслать 73 курдов для членства в НАТО