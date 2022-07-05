Упавший на дом в Таганроге беспилотник стал причиной пожара

Накануне беспилотный летательный аппарат упал на частный дом в городе Таганрог Ростовской области, спровоцировав возгорание.

5 июля пресс-служба МЧС по Ростовской области сообщила, что в городе Таганрог произошло падение БПЛА на частный дом, что повлекло за собой открытое горение площадью 70 квадратных метров, которое уже ликвидируется представителями ведомственных служб.

К текущему моменту неизвестны, российским или украинским являлся рухнувший беспилотник, однако подчёркивается, что Таганрог является ближайшим к Украине городом в Ростовской области.