Упавший на дом в Таганроге беспилотник стал причиной пожара

Накануне беспилотный летательный аппарат упал на частный дом в городе Таганрог Ростовской области, спровоцировав возгорание.

5 июля пресс-служба МЧС по Ростовской области сообщила, что в городе Таганрог произошло падение БПЛА на частный дом, что повлекло за собой открытое горение площадью 70 квадратных метров, которое уже ликвидируется представителями ведомственных служб.

К текущему моменту неизвестны, российским или украинским являлся рухнувший беспилотник, однако подчёркивается, что Таганрог является ближайшим к Украине городом в Ростовской области.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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