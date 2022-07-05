Упавший на дом в Таганроге беспилотник стал причиной пожара
Накануне беспилотный летательный аппарат упал на частный дом в городе Таганрог Ростовской области, спровоцировав возгорание.
5 июля пресс-служба МЧС по Ростовской области сообщила, что в городе Таганрог произошло падение БПЛА на частный дом, что повлекло за собой открытое горение площадью 70 квадратных метров, которое уже ликвидируется представителями ведомственных служб.
К текущему моменту неизвестны, российским или украинским являлся рухнувший беспилотник, однако подчёркивается, что Таганрог является ближайшим к Украине городом в Ростовской области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
CNN: Минобороны Украины опровергло установку украинского флага на острове Змеиный
Welt: глава оппозиции Германии Мерц заяв о битве за газ в Европе
В Италии признали бессмысленность поддержки Украины и потребовали диалога с Москвой
Алиханов: президент Польши Дуда пытается записать Россию в НАТО
Минобороны РФ: ВСУ потеряли управление тремя бригадами, отступающими из ЛНР