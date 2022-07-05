Патрушев: решение НАТО объявить Россию врагом угрожает европейской безопасности
Глава Совбеза РФ Николай Патрушев утверждает, что Североатлантический альянс нарушает положения акта "Россия-НАТО".
Утром 5 июля лидер российского Совбеза Николай Патрушев раскритиковал решения НАТО на саммите в Мадриде, где администрация Североатлантического альянса провозгласила Россию главной угрозой организации. По мнению Патрушева, подобные постановления угрожают всей евроатлантической безопасности.
Также Николай Патрушев выразил уверенность, что главы НАТО самолично подрывают положения соглашений, достигнутых ранее в рамках основополагающего акта "Россия-НАТО".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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