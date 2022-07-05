Патрушев: решение НАТО объявить Россию врагом угрожает европейской безопасности

Садоводы рассказали, как подготовить розы к зиме

От правильной подготовки роз к зимовке зависит их цветение в следующем году. Некоторые мероприятия укрепляют иммунитет растений, ускоряют созревание побегов и защищают от повреждений в холода.

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