Калининградский губернатор Антон Алиханов раскритиковал утверждение Анджея Дуды о том, что Балтийское море станет акваторией НАТО.

Утром вторника губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что стремление Анджея Дуды назвать Балтийское море водоёмом НАТО игнорирует интересы России, которая имеет выход к этому морю. По мнению Алиханова, подобные утверждения Дуды автоматически включают Россию в регулярный состав НАТО.

Также Антон Алиханов предполагает, что Анджей Дуда мог просто ошибиться, ввиду чего ему следует подарить карту, чтобы он мог ознакомиться с реальной расстановкой географических и политических сил в регионе.