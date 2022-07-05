Алиханов: президент Польши Дуда пытается записать Россию в НАТО
Калининградский губернатор Антон Алиханов раскритиковал утверждение Анджея Дуды о том, что Балтийское море станет акваторией НАТО.
Утром вторника губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что стремление Анджея Дуды назвать Балтийское море водоёмом НАТО игнорирует интересы России, которая имеет выход к этому морю. По мнению Алиханова, подобные утверждения Дуды автоматически включают Россию в регулярный состав НАТО.
Также Антон Алиханов предполагает, что Анджей Дуда мог просто ошибиться, ввиду чего ему следует подарить карту, чтобы он мог ознакомиться с реальной расстановкой географических и политических сил в регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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