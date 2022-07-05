Bloomberg: Турция расследует источник зерна на корабле «Жибек жолы»

Правительство Турции инициировало расследование происхождения зерна на корабле "Жибек жолы", пишет газета Bloomberg.

Американское новостное издание Bloomberg уведомляет, что турецкое правительство пытается выяснить источник зерна на казахстанском корабле "Жибек жолы",которое было задержано в порту Турции Карасу. Предполагается, что данное судно может везти зерно, которое незаконно вывезено Россией с территории Украины.

При этом журналисты Bloomberg утверждают, что турецкие правоохранительные органы ведут расследование крайне аккуратно, поскольку Анкара выступила посредником в переговорах о вывозе украинского зерна между Москвой и Киевом.