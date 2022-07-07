Экс-редактор Первого Марина Овсянникова пожаловалась, что муж увез ее дочь в неизвестном направлении

Блондинка надеется все разрешить мирно, чтобы потом отвезти дочку в Европу и жить с ней там. Но пока экс-супруг запретил ребенку выезд за границу.

Марина Овсянникова стала известной личностью после ее выхода с провокационным плакатом во время прямого эфира программы «Время» на Первом канале. В результате от блондинки отвернулись и коллеги, и семья. Даже 18-летний сын раскритиковал мать за необдуманный поступок, сообщает СтарХит.

Журналистка три месяца отработала в немецком издании, а сейчас вернулась в Москву, чтобы разрешить с бывшим мужем Игорем Овсянниковым проблемы, касающиеся детей.

«Сына уже видела. К сожалению, не могу встретиться с дочерью, так как бывший муж увез ее в неизвестном направлении" - цитирует издание экс-редактора Первого.

Овсянникова призналась, что надеется все разрешить мирно. Она хочет отвезти дочку в Европу и жить с ней там. Но пока экс-супруг запретил ребенку выезд за границу.

44-летняя блондинка также рассказала, что не хочет продлевать контракт с немецким изданием и планирует в будущем заняться другой работой. В частности, она мечтает написать книгу о приключениях после увольнения с Первого.