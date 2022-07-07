Очевидцев озадачило тёмное кольцо, летевшее по небу

Иногда, посмотрев в небо, можно заметить нечто удивительное — именно такое небольшое приключение случилось с жителями Техаса (США).

Люди не могли не обратить внимание на странное летающее кольцо и озадачились вопросом, что же это может быть. Таинственный НЛО в течение некоторого времени позволил собой полюбоваться, а после скрылся за линией деревьев.

После того, как видеоролик с тёмным небесным кольцом появился в интернете, зрители принялись строить догадки — вплоть до того, что это портал, сквозь который вот-вот должны были явиться гости из других миров.

Как ни жаль, но в данном случае большинство людей согласны с тем, что кольцо в небе — это дым.

Вопрос только в том, от чего именно этот дым появился. Но в любом случае объяснение произошедшего может быть только земным и не иметь никакого отношения к паранормальному.