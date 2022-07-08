Как автор скульптуры Рабочий и Колхозница Вера Мухина устраивала личное счастье, даже лишившись носа

Вера Мухина рано лишилась матери, а потом и носа при случайном падении, но это не помешало ей быть успешной и счастливой в личной жизни.

Вера Мухина родилась в 1889-м году в семье предпринимателя Игнатия Мухина. Ее мать Надежда, после рождения Веры и ее сестры Марии умерла от туберкулеза. Вере было всего два годика. А в четырнадцатилетнем возрасте она потеряла и отца.

Вера с сестрой перебралась к дядюшке в Курск, а потом в 1910-м году и в Москву. Там вера стала учиться живописи в студии Дудиных. В этот же период у нее появился жених. Но в 1912-м году, катаясь с горки на санках, Вера случайно врезалась в дерево, в результате чего ей оторвало нос. После нескольких операций врачи как могли его восстановили, но на лице девушки остались некрасивые шрамы.

Она прекратила учебу и переселилась в отдельную квартиру. Чтобы спасти девушку от депрессии по поводу утраченной красоты дядя устроил ей поездку в Париж, чтобы она училась у скульптора Антуана Бурделя. К тому же была вероятность, что французские врачи помогут восстановить ей нос.

В Париже Вере действительно сделали удачную пластическую операцию, но ее лицо приобрело грубые черты, лишив девичьей миловидности. Вера с головой ушла в учебу, забыв о личной жизни. Тем не менее в мастерской она познакомилась с Александром Вертеновым. У них возникла симпатия, но роман не получил развития. Александр погиб на фронте Первой Мировой войны.

Вера же прошла курсы медсестер, и волонтерствовала в госпитале, где познакомилась с ученым и хирургом Алексеем Замковым, за которого вышла замуж в 1918-м году. Спустя два года родился их сын Всеволод. Но испытания не закончились.

В четырехлетнем возрасте у мальчика обнаружили костный туберкулез, и прочили ему будущее инвалида, но усилия и опыт отца-хирурга помогли ему встать на ноги.

В тридцатые годы Вера занялась преподаванием, и создала ряд знаменитых советских скульптур. За Крестьянку она даже получила Сталинскую премию. Ее муж занимался научной деятельностью, изобрел гормональный препарат гравидан, принесший ему славу и состоятельность.

Но в 1930-м году Замков оказался в опале у власти, и был сослан в Воронеж. Вера поехала за ним. Два года спустя партийное руководство узнало о достижениях врача, вернуло его из ссылки и предоставило лабораторию вплоть до 1938-го года, когда ему вновь запретили практиковать, посчитав, что изобретенный им препарат не оправдал тех ожиданий, которые на него возлагали.

Не выдержав этих качелей Алексей Замков умер после второго инфаркта в 1942-м году. Вера Мухина пережила его на одиннадцать лет.