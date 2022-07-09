Reuters: Канада вернет Германии турбину для Северного потока

Канада приняла решение вернуть Германии турбину для газопровода "Северный поток".

Американское информационное агентство Reuters сообщает, что Канада все-таки вернет Германии турбину Siemens для газопровода "Северный поток".

Ранее вице-канцлер Германии Хабек попросил Канаду вернуть обратную данную турбину, которая находилась там на ремонте.

При этом отметим, что изначально Канада не хотела возвращать турбину, так как вернуть ее было нужно в Российскую Федерацию.

Хабек же предложил отправить турбину в Германию, чтобы не нарушать западные антироссийские санкции.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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