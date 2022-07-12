Мать обвиняемого в убийстве Синдзо Абэ была членом «Секта Луны» или Церкви Объединения

Подозреваемый в убийстве экс-премьера Японии хотел отомстить организации, выбрав мишенью Синдзо Абэ.

Кто был основателем этой секты?

Мун Сон Мён (1920-2012) родился в фермерской семье на территории современной Северной Кореи. Он утверждал, что в возрасте 15 лет ему было видение Иисуса Христа, повелевающего ему продолжать свою миссию, чтобы человечество достигло чистоты «без греха».

Беженец из Северной Кореи, Мун основал в Сеуле в 1954 году собственную церковь, которая очень быстро втянулась в политику, изначально придерживаясь резко антикоммунистической линии, чем привлекла симпатии военного режима Южной Кореи того времени.

Мун также общался с главами иностранных государств, такими как Ричард Никсон в Соединенных Штатах, которого он поддерживал во время Уотергейтского скандала. Более того, во Франции в 1980-х годах его церковь некоторое время поддерживала связи с Национальным фронтом.

Благодаря пожертвованиям своих последователей по всему миру секта постепенно превратилась в экономическую империю с присутствием во многих секторах (строительство, еда, автостроение, туризм, образование, СМИ...), что сделало ее основателя миллиардером.

Сон Мён Мун переехал в Соединенные Штаты в начале 1970-х, а в начале 1980-х был осужден американским судом за уклонение от уплаты налогов и провел более года в американской тюрьме.

Каковы были ее миссии?

Известно, что Церковь Объединения проводит массовые свадьбы. В 2018 году, например, во время одной церемонии обвенчалось 4000 пар из 64 разных стран. Церемония проходила в Южной Корее. Многие из них познакомились всего несколько дней назад и даже не говорили на одном языке.

Еще одна из миссий секты — борьба против подъема коммунизма, берущая свое начало в личной истории Сон Мён Муна. В 1946 году основатель секты действительно был арестован коммунистическими властями КНДР. Поэтому Сон Мён Мун посвящает много проповедей этой теме и создает ассоциацию, посвященную борьбе с этой идеологией посредством образования.

Каково ее значение в мире?

Сейчас сектой управляет вдова ее основателя Хак Джа Хан, его вторая жена, от которой у него было десять детей. В 2012 году организация заявила, что у нее три миллиона приверженцев по всему миру. Однако, по мнению экспертов, это число сильно преувеличено. Ее влияние явно уменьшилось с 1980-х годов из-за социальных и политических изменений в Южной Корее, различных скандалов и внутренних расколов до и после смерти его основателя.

В Японии Церковь насчитывает несколько десятков тысяч верующих. За пределами страны своего происхождения она в основном присутствует в Соединенных Штатах, где отныне именует себя «Федерацией семей за мир и объединение во всем мире». В 1997 году Мун Сон Мён объединил 30 000 пар в Вашингтоне.

Какие связи с Синдзо Абэ?

Подозреваемый в убийстве Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами заявил, что «обиделся на организацию» и решил убить Синдзо Абэ, потому что считал, что бывший глава правительства имеет к ней отношение, сообщила японская полиция в пятницу после убийства Абэ.

Местные СМИ быстро заявили, что Тэцуя Ямагами обвинил секту в том, что она получала большие пожертвования от его матери, что поставило их семью перед большими финансовыми трудностями.

Томихиро Танака, президент японского отделения Церкви Объединения, подтвердил в понедельник, что мать подозреваемого была членом организации с 1998 года и примерно в 2002 году столкнулась с финансовыми трудностями.

Однако он сказал, подтвердив, что пожертвования для его церкви были сделаны на добровольной основе и что суммы были незначительными. Томихиро Танака также отметил, что Синдзо Абэ никогда не был одним из членов или советников секты.

Однако организации, близкие к Церкви Объединения, регулярно приглашают видных политических деятелей на конференции по теме мира во всем мире. Бывший президент США Дональд Трамп выступил онлайн на одном из таких симпозиумов в 2021 году, а Синдзо Абэ также подвергся критике со стороны группы японских юристов за отправку видеообращения на аналогичном мероприятии.