Рэперы украшают свои зубы картинами классических художников и драгоценными камнями

Так называемые грилзы с бриллиантами достигают стоимости в несколько сотен тысяч долларов.

На протяжении последних 30 лет эти "украшения" зубов являются излюбленным аксессуаром исполнителей хип-хопа, на которые они не жалеют никаких денег.

Причем цветные изображения на зубных пластинах могут быть самыми разными. Например, исполнитель Лука Саббат заказал в свой рот изображения первого человека Адама и апостолов.

А знаменитый ювелирный бренд Калифорнии выпустил грилзы с сюжетами картин Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонарроти - по их версии "Тайная вечеря" украшает верхние зубы, а "Сотворение мира" - нижние.

Тенденция украшать зубы драгоценными металлами, камнями и изображениями ведет традицию от древних этрусков и индейцев племени Майя, хотя прослеживается и у других народов.

В начале 1980-х годов эта практика получила новую жизнь среди исполнителей хип-хопа и разошлась по всему миру.

Первым рэпером, украсившим свои зубы грилзами, стал Эдди Плейн из Атланты. В последующие годы изготовлением грилзов стали заниматься многие ювелиры, а рэперы использовали их все активнее.

Эти украшения бывают съемными и постоянными, единичными и для полного ряда зубов. Они служат как для декорирования, так и для скрытия зубных дефектов.

Слово grills переводится с английского как "решетки", так как первые варианты этих украшений действительно напоминали собой решетки. Но со временем они претерпели изменения и постоянно совершенствуются мастерами-ювелирами.