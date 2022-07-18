Отправленная Канадой турбина Siemens для «Северного потока» будет в РФ 24 июля
Правительство Канады отправило турбину Siemens в Германию ещё 17 июля. В скором времени деталь для "Северного потока" будет доставлена в Россию.
Российское новостное агентство "Коммерсант" утверждает, что 17 июля канадская фирма Siemens Energy отправило Германии турбину, необходимую для эксплуатации российского газопровода "Северный поток". Данный трубопровод является кратчайшим путём доставки газа из России в ФРГ.
По данным "Коммерсанта", Канада направила Германии турбину Siemens не водным способом, а посредством самолёта, ввиду чего транспортировка детали в Россию должна завершиться к 24 июля.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский уволил главу СБУ Баканова за неисполнение обязанностей, повлекшее жертвы
Мужчина открыл стрельбу из винтовки в торговом центре в американском Гринвуде, много жертв
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции
Коротченко предложил €5 млн любому, кто «принесет голову» экс-президента Польши Валенсы
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга