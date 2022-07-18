Тысячи разновозрастных музыкантов собрались а Каракасе вместе ради массового концерта и мирового рекорда

Сразу несколько тысяч музыкантов собрались на территории Венесуэльской военной академии (Каракас, Венесуэла), чтобы порадовать слушателей массовым концертом.

Возраст исполнителей варьировался от 12 до 77 лет, и среди присутствующих было немало представителей молодёжных оркестров страны.

Кроме обычных зрителей, на концерт пришли независимые наблюдатели, которые следили, чтобы все 8097 музыкантов играли одновременно, ведь шоу было задумано не только для развлечения публики, но и ради мирового рекорда.

Были сыграны гимн Венесуэлы и песня «Alma Llanera», которую многие венесуэльцы считают неофициальным гимном своей страны. Закончился же концерт исполнением «Славянского марша» Петра Чайковского.

Организаторы мероприятия признались, что не совсем достигли поставленной цели — они планировали собрать оркестр из 12000 музыкантов.

Получившееся количество тоже достойно того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Остаётся только дождаться оттуда подтверждения.