Белый дом сообщил о нехватке IT-специалистов по кибербезопасности

Соединённые Штаты Америки столкнулись с дефицитом IT-специалистов по кибербезопасности на рынке труда.

18 июля пресс-служба Белого дома сообщила о том, что в настоящее время американским ведомствам не хватает семьсот тысяч IT-специалистов по кибербезопасности, которые способны защитить от угроз и потерь секретные цифровые данные.

Представители Вашингтона отмечают, что проблема дефицита кадров, специализирующихся в кибербезопасности, является серьёзной угрозой для безопасности Соединённых Штатов, поэтому её необходимо решить как можно скорее.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 