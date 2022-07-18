Белый дом сообщил о нехватке IT-специалистов по кибербезопасности

Соединённые Штаты Америки столкнулись с дефицитом IT-специалистов по кибербезопасности на рынке труда.

18 июля пресс-служба Белого дома сообщила о том, что в настоящее время американским ведомствам не хватает семьсот тысяч IT-специалистов по кибербезопасности, которые способны защитить от угроз и потерь секретные цифровые данные.

Представители Вашингтона отмечают, что проблема дефицита кадров, специализирующихся в кибербезопасности, является серьёзной угрозой для безопасности Соединённых Штатов, поэтому её необходимо решить как можно скорее.