Агрономы рассказали, как вырастить фундук на своем участке
Фундук – вкусный и полезный, но не слишком дешевый орех. Чтобы не покупать такую продукцию, можно вырастить ее на собственном участке без особого труда.
Несколько видов орешника желательно высаживать рядом, чтобы получилось переопыление. В этом случае урожай орехов будет значительно больше.
Проще всего найти в лесу подходящий подросший саженец и выкопать его. Перед посадкой корни растения следует обработать раствором Фитоспорина для защиты от болезней.
Лещину сажают в плодородную почву, предварительно удобрив ее навозом или перегноем, древесной золой. После высадки орешник привязывают к колышку.
Лещину нужно периодически обрабатывать Триходермином или Фитоспорином. При появлении вредителей используются инсектициды.
С размножением орешника не возникает никаких проблем. Весной вокруг маточного куста разрыхляют грунт, пригибают прутья к земле, засыпают почвой. Верхушка должна остаться свободной.
Осенью почву отгребают, стволы отрезают от материнского куста. Корни обмакивают в болтушку, а затем растения высаживают по отдельности.
На зиму траншеи нужно засыпать, саженцы укрыть. Весной укрывной материал снимается, и дальше орешник растет, как и все остальные растения.
Опубликовано: Светлана Репина
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