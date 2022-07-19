Агрономы рассказали, как вырастить фундук на своем участке

Фундук – вкусный и полезный, но не слишком дешевый орех. Чтобы не покупать такую продукцию, можно вырастить ее на собственном участке без особого труда.

Несколько видов орешника желательно высаживать рядом, чтобы получилось переопыление. В этом случае урожай орехов будет значительно больше.

Проще всего найти в лесу подходящий подросший саженец и выкопать его. Перед посадкой корни растения следует обработать раствором Фитоспорина для защиты от болезней.

Лещину сажают в плодородную почву, предварительно удобрив ее навозом или перегноем, древесной золой. После высадки орешник привязывают к колышку.

Лещину нужно периодически обрабатывать Триходермином или Фитоспорином. При появлении вредителей используются инсектициды.

С размножением орешника не возникает никаких проблем. Весной вокруг маточного куста разрыхляют грунт, пригибают прутья к земле, засыпают почвой. Верхушка должна остаться свободной.

Осенью почву отгребают, стволы отрезают от материнского куста. Корни обмакивают в болтушку, а затем растения высаживают по отдельности.

На зиму траншеи нужно засыпать, саженцы укрыть. Весной укрывной материал снимается, и дальше орешник растет, как и все остальные растения.