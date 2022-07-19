Риск развития инсульта увеличивается в разы при наличии пародонтита

По мнению опытного специалиста, тяжелый пародонтит - одна из причин развития инфекционных заболеваний. А они, в свою очередь, вызывают серьезные осложнения в организме.

Томи Митчелл - сертифицированный семейный врач-терапевт.

По его словам, у людей с пародонтитом больше шансов заболеть инфекционными заболеваниями.

Специалист утверждает: если не следить за состоянием полости рта, развивается тяжелый пародонтит.

Воспалительный процесс постепенно усиливается, болезнетворные бактерии с десен проникают в кровь и могут вызвать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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