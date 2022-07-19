Риск развития инсульта увеличивается в разы при наличии пародонтита
По мнению опытного специалиста, тяжелый пародонтит - одна из причин развития инфекционных заболеваний. А они, в свою очередь, вызывают серьезные осложнения в организме.
Томи Митчелл - сертифицированный семейный врач-терапевт.
По его словам, у людей с пародонтитом больше шансов заболеть инфекционными заболеваниями.
Специалист утверждает: если не следить за состоянием полости рта, развивается тяжелый пародонтит.
Воспалительный процесс постепенно усиливается, болезнетворные бактерии с десен проникают в кровь и могут вызвать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Госдеп США угрожает Китаю последствиями за любую помощь России
Риск развития инсульта увеличивается в разы при наличии пародонтита
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска
Качественная водка: как проверить хорошая она или нет
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции