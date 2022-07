В Китае обостряется дефицит автомобильных чипов

За два года нехватка автомобильных чипов в Китае приобрела глобальные масштабы. Это было связано и с быстрым ростом спроса, и с пандемией, которая нарушила цепочки поставок.

Чтобы справиться с сокращением предложения, мировые автопроизводители General Motors Co, Ford Motor Co и Nissan Motor Co наладили прямые переговоры с производителями и соглсились на более высокие цены.

Несмотря на то, что Китай является крупнейшим в мире производителем автомобилей и лидером по производству электромобилей, практически во всех транспортных средствах стоят чипы, произведенные в Европе, США и на Тайване.

Проблемы с поставками усугубились из-за коронавирусных ограничений в автомобильном центре Шанхая.

В результате появилась острая нехватка электромобилей. В отчете CATARC говорится, что зарождающаяся китайская отрасль по производству микросхем вряд ли сможет справиться со спросом в течение следующих двух-трех лет.

Компьютерные чипы или полупроводники используются тысячами в каждом обычном и электрическом транспортном средстве.

Они помогают контролировать все, от срабатывания подушек безопасности и автоматического экстренного торможения до развлекательных систем и навигации.

Новые заказы через дистрибьюторов отложены в среднем на 49 недель. Сроки выполнения заказа варьируются от 6 до 198 недель.