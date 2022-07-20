Немецкий генерал Альфонс Маис признал неисчерпаемость ресурсов России

Генерал Бундесвера ФРГ Альфонс Маис заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации получат большой опыт в ходе конфликта в Украине и будут более боеспособны, чем любая другая армия мира.

Комментируя нынешний украинский кризис, инспектор сухопутный войск, генерал Бундесвера ФРГ Альфонс Маис заявил, что Россия располагает «практически неисчерпаемыми ресурсами». Он предостерег европейских коллег от «недооценки российской армии».

Альфонс Маис указал на то, что Россия обладает превосходством артиллерии, а продвижения вперед идет километр за километром. По мнению генерала ФРГ, это конфликт на изматывание и истощение, который ставит вопрос только о том, как долго Украина сможет продержаться.

Немецкий генерал считает, что российская армия получит колоссальный опыт в ходе украинского конфликта и будет более боеспособна, чем любая другая армия мира. Альфонс Маис добавил, что Бундесверу следует перенять российский опыт, чтобы исправить недостатки немецких сухопутных войск.

Маис выразил надежду, что немецкие политики ускорят инициативы об ускорении закупок вооружения для армии Бундесвера. По его мнению, немецкая армия в ближайшие 5-8 лет будет в более лучшем положении, чем сейчас, однако при условии, что средства начнут выделяться немедленно.