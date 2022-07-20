Шоколадный кризис: в Европе сокращают закупки из-за повышения цен

Никто не подумал бы, но конфликт с Украиной начинает затрагивать все возможные стороны. Мировой экономический кризис затронул и сладкую сторону. Объем розничных сладостей начал снижаться.

Кризис затронул абсолютно все производственные ниши и сектора. Теперь время переживать сладкоежкам, ведь общий объем розничных сладостей начал стремительно снижаться (2-3% за последние пару месяцев), т.к. стоимость в значительной степени изменилась в большую сторону.

Несмотря на это цены росли, а компании старались не сбавлять оборот. Но теперь производство пошло на спад. К таким выводам пришли такие компании как Nestle, Hershey's, Mars Inc. и Cadbury.

Основной рост на потребление сладостей возрос во время пандемии COVID-19, т.к. люди были больше подвержены одиночеству и депрессии, который проще всего было "подлечить" сладким.

Но затем цены резко подскочили, что у потребителей вызвало негодование, но при этом количество покупок еще не сокращалось.

Однако изменения не заставили себя ждать. К примеру, это ярко отражается на количестве покупок. Теперь для потребителя проще купить один шоколадный батончик, чем упаковкой.

Ожидания повышения спроса на какая в этом году с треском провалились. Ожидался прирост в 2,5%, но получено лишь 1%, а для шоколадной индустрии это дьявольски низкий процент.

Сиутация может значительно ухудшиться, если украинско-российская война будет набирать обороты.