В городах Китая танки блокируют доступ людей в банки

В социальных сетях появилось видео танков, выстроившихся в ряд на улицах, возможно, города Жичжао на востоке Китая. Они якобы препятствовали входу граждан в здания банков, сообщает Reuters.

Это связано с недавним банковским скандалом, разразившимся в стране. Клиентам пяти банков со штаб-квартирами в провинциях Хэнань и Аньхой отказывают в доступе к сбережениям. Поэтому уже несколько месяцев они устраивают акции протеста и требуют выплаты денег.

СМИ и интернет-пользователи также писали о длинной колонне танков в провинции Хэнань, которые должны были помешать жителям посещать местные банки. Одна из акций протеста также прошла 10 июля в городе Чжэнчжоу. Сотни граждан с транспарантами выстроились перед отделением китайского банка. Однако демонстрация была подавлена ​​спецслужбами.

18 апреля банковские вклады были заморожены в банках Yuzhou Xinminsheng Village Bank, Shangcai Huimin County Bank, Zhecheng Huanghuai Community Bank и New Oriental Country Bank в Кайфэне со штаб-квартирой в провинции Хэнань и Guzhen Xinhuaihe Village Bank в соседней провинции Аньхой, сообщила газета South China. Клиентам было отказано в доступе к банковским счетам из-за «апгрейда системы», что вызвало протесты .

Как комментирует NDTV, это один из самых тяжелых банковских кризисов в Китае за последние годы. По словам местных жителей, 40 миллиардов юаней (6 миллиардов долларов) на банковских депозитах исчезли. Поэтому люди устраивают акции протеста, требуя доступа к своим сбережениям. Однако им сказали «терпеливо ждать», чтобы получить компенсацию, сообщили в SCMP. Однако дата выплаты денег не была указана.

Некоторые люди с менее чем 50 000 юаней ($7400) на депозиты получили свои деньги на прошлой неделе, но другие столкнулись с рядом проблем и все еще ждут.

Расследование банковского скандала продолжается. Как сообщает SCMP со ссылкой на чиновника, властям потребуется время, чтобы собрать информацию от такого большого количества клиентов и провести соответствующие проверки, поскольку исходные данные были удалены.

Предварительное расследование показало, что Henan Xincaifu Group взяла под свой контроль пять банков посредством «внутреннего и внешнего сговора» и «незаконно» привлекла депозиты вкладчиков, заявила Комиссия по регулированию страхования Китая/