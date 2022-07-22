Депутат Худяков сообщил о переезде Пугачёвой и Галкина в США
Бывший депутат Госдумы Роман Худяков сообщил о том, что звёздная чета Пугачёва-Галкин в Россию не вернутся. Для проживания знаменитости выбрали штаты.
Алла Пугачева и Максим Галкин решили не возвращаться на родину. Звездное семейство определилось с местом жительства и делало выбор в пользу Америки.
Такой информацией в своих соцсетях поделился экс-депутат Государственной думы РФ Роман Худяков. Политик в курсе планов российских звёзд относительно продажи их собственности в России и сроках эмиграции.
Депутат уверяет, что Примадонна уезжает вместе со своим суженым, которому "в России ловить уже нечего". В настоящее время супруги работают над реализацией и переоформлением имущества, включая свой знаменитый замок в деревне Грязь.
Планы у них грандиозные - до осени реализовать недвижимость, включая замок Галкина, который оценили в 1 миллиард рублей. При этом секрет Полишинеля, что замок с весны стоит на продаже за 700 миллионов рублей (именно этот ценник обсуждают заинтересованные лица). Вот только с его оформлением в кадастре очень мутная история. Да и кто купит эдакий китч со скульптурой Бэтмена во дворе?
Общественный деятель заметил, что среди почитателей таланта Пугачевой богатеев раз-два и обчёлся. Зато у самих артистов денег полным-полно.
Бывший чиновник уверяет, что знаменитая чета намерена приобрести недвижимость в США, после этого Галкин примется зарабатывать деньги.
Максим собирается 8 марта с триумфом дать первый концерт для своей "Американской публики", которую называет с большой буквы. Там он, видимо, снова станет рассказывать, что россиян "будут кормить с лопаты перловой кашей через решетку на Лубянке" (светоч остроумия) под одобрение и аплодисменты гостей из Вашингтона.
О карьере Галкина Худяков не беспокоится, утверждая, что комиков на чужбине покупают дорого, в особенности, если те отказываются от своей родины.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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