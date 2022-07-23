ВОЗ ввела чрезвычайную ситуацию по оспе обезьян

Около 17 000 человек в 74 странах уже заразились оспой обезьян, заявил в субботу гендиректор ВОЗ.

В субботу, 23 июля, Всемирная организация здравоохранения объявила о самом высоком уровне готовности в попытке остановить вспышку обезьяньей оспы, от которой пострадали почти 17 000 человек в 74 странах.

«Я решил объявить чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения , имеющую международное значение», — заявил Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге для прессы, добавив, что риск во всем мире был относительно умеренным, за исключением Европы, где он высок.

Д-р Тедрос объяснил, что комитет экспертов не смог прийти к консенсусу, по-прежнему расходясь во мнениях относительно необходимости запуска самого высокого уровня тревоги. В конце концов, решение остается за генеральным директором.

«Это призыв к действию, но не первый», — сказал Майк Райан, менеджер ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, который выразил надежду, что это приведет к коллективным действиям против оспы обезьян.