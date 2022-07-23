Сегодня водителям лучше отказаться от поездок в Сочи: часть дорог в городе затоплены

Дождь шел всю ночь, и на вечер 23 июля синоптики снова обещали сильные ливни со шквалистым ветром. По предварительным прогнозам, всего за несколько часов может выпасть до 40 мл осадков. Высока вероятность появления смерчей над морем

Городские власти убедительно просят водителей отказаться от поездок на автомобилях сегодня: на многих автодорогах в Сочи потоки дождевой воды заблокировали движение.

Прошлой ночью в Сочи уровень выпавших осадков составил примерно 90 мм. Несколько автодорог оказались под водой. Частично затоплены участки федерально трассы А147 Сочи-Джубга.

Больше всего от дождя пострадали Лазаревский, Хостинский, Центральный, Адлерский районы. По словам мэра города Алексея Копайгородского, в некоторых участках города вода затопила дворы и подвалы.

В социальных сетях появились снимки от жителей и гостей Сочи, на которых можно видеть потоки дождевой воды, заполонившей улицы.

Туристов и жителей города власти призывают держаться подальше от водоемов и не оставлять возле них свои транспортные средства. Пляжные зоны отдыха временно закрыты для посетителей.

В городе весь день ведутся работы по устранению последствий "капризов природы". Работники специальных служб расчищают ливневки, вывозят сломанные деревья, ветви, восстанавливают линии электропередач.

Мэр Сочи: