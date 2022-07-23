НАТО начало масштабные боевые учения в Черном море

Боевые корабли североатлантического альянса вошли в акваторию Черного моря.

Военные корабли стран-членов НАТО вошли в акваторию Черного моря для проведения масштабных военных учений.

Учения будут проходить в территориальных водах Болгарии. В них примут участие суда из Болгарии, Албании, Бельгии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Румынии, США, Турции, Франции.

Участвовать будут 24 корабля различного типа, 5 самолетов, 4 вертолета, а также 1390 военнослужащих.

Данные учения станут первыми в Черном море с момента начала боевых действий в Украине.