Агрономы рассказали, что нужно делать с огурцами, чтобы они плодоносили до заморозков
В июле и августе нужно не только собирать урожай огурцов, но и грамотно ухаживать за растениями. При соблюдении некоторых правил они будут плодоносить до самых заморозков.
Середина лета – время активного созревания огурцов. В этот период необходима тщательная прополка или мульчирование грунта.
Основное правило – это хороший полив, который начинается сразу после цветения. Поливать нужно и грунт, и листья, но только теплой водой.
В среднем на квадратный метр грядки с огурцами должно уходить около 12 о воды. Полив производится только утром или вечером.
В теплицах полив необходимо сочетать с проветриванием. В парнике можно оставить ведро с водой. Днем жидкость будет испаряться для охлаждения, а ночью наоборот, согревать пространство.
За время плодоношения огурцы нужно подкормить трижды. Для этой цели подойдет нитрофоска или комплексное удобрение с калием и фосфором. Можно использовать и коровяк.
Для защиты от болезней и вредителей огурцы обрабатывают раствором молока и йода с водой. Можно сделать раствор для опрыскивания из мыла и соды.
Хорошая альтернатива домашним средствам – биопрепараты. Они не наносят вреда растениям, но дают положительный эффект.
Опубликовано: Светлана Репина
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