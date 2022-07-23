Агрономы рассказали, что нужно делать с огурцами, чтобы они плодоносили до заморозков

В июле и августе нужно не только собирать урожай огурцов, но и грамотно ухаживать за растениями. При соблюдении некоторых правил они будут плодоносить до самых заморозков.

Середина лета – время активного созревания огурцов. В этот период необходима тщательная прополка или мульчирование грунта.

Основное правило – это хороший полив, который начинается сразу после цветения. Поливать нужно и грунт, и листья, но только теплой водой.

В среднем на квадратный метр грядки с огурцами должно уходить около 12 о воды. Полив производится только утром или вечером.

В теплицах полив необходимо сочетать с проветриванием. В парнике можно оставить ведро с водой. Днем жидкость будет испаряться для охлаждения, а ночью наоборот, согревать пространство.

За время плодоношения огурцы нужно подкормить трижды. Для этой цели подойдет нитрофоска или комплексное удобрение с калием и фосфором. Можно использовать и коровяк.

Для защиты от болезней и вредителей огурцы обрабатывают раствором молока и йода с водой. Можно сделать раствор для опрыскивания из мыла и соды.

Хорошая альтернатива домашним средствам – биопрепараты. Они не наносят вреда растениям, но дают положительный эффект.