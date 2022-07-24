Садоводы назвали растения, которые красиво цветут и борются с сорняками

Существует несколько цветущих растений, которым требуется минимальный уход. При этом они радуют красивыми цветами и защищают от сорняков.

Эти растения называются почвопокровниками, поскольку хорошо закрывают почву. Среди них лучше выбирать многолетники, учитывая особенности климата в своем регионе.

Одно из таких растений – шиловидный флокс. Он представляет собой зеленый ковер с огромным количеством цветов. В одной посадке можно совместить разноцветные виды. 

Флокс цветет все лето, а при своевременной обрезке – еще и в сентябре. Ему подходят любе почвы, не требуются удобрения, а сорняки не могут через него пробиться.

Сажать флокс нужно с небольшим расстоянием между куртинками. В первое время придется его пропалывать и поливать. 

Ламиум тоже относится к почвопокровникам. Есть виды растения с серебристыми и желтыми листьями. 

Яркие цветы будут радовать с мая до середины лета. Растение прекрасно себя чувствует даже без регулярного полива и на бедных почвах.

Лучше всего сажать ламиум под кустами и деревьями, он предпочитает легкое притенение. Высота цветов составляет до 20 см.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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