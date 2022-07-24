Иммунолог назвал штамм COVID-19 «кентавр» живой вакциной
Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что пандемия коронавируса может закончиться из-за подвида «Кентавр».
Эксперт Владислав Жемчугов 24 июля заявил, что пандемия коронавируса может завершиться из-за необычного свойства подвида штамма «Омикрон» под названием «Кентавр».
По его словам, «Кентавр» является более заразным и способным за короткий срок проиммунизирует население.
Вследствие этого пандемия может закончиться, с большой вероятностью. Жемчугов отметил, что скоро будет новая волна коронавируса, однако она не станет опасной.
По мнению иммунолога, необходимости в возобновлении масочного режима.
Однако маски стоит носить пожилым людям старше 80-90 лет и тем, кто страдает тяжелыми заболеваниями.
Ранее ученый Анатолий Альштейн сказал, что коронавирус перейдет в статус сезонного заболевания через 1-3 года.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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