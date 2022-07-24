В Италии за несколько часов высадилось более тысячи мигрантов
Сотни людей были высажены в нескольких портах Сицилии, в том числе более 500 на острове Лампедуза.
За последние часы в Италии высадились более тысячи мигрантов, а сотни других, спасенных гуманитарными кораблями, ожидают прибытия в порт, сообщили в воскресенье неправительственные организации и итальянские власти.
Более 600 человек, пытавшихся пересечь Средиземное море на борту дрейфующей рыбацкой лодки, были спасены в субботу торговым судном и береговой охраной у побережья Калабрии, на юге Италии. Их разместили в нескольких портах Сицилии. Власти также обнаружили на борту пять тел мигрантов, погибших при невыясненных обстоятельствах.
На остров Лампедуза около 522 человек из Афганистана, Пакистана, Судана, Эфиопии и Сомали прибыли в течение ночи с субботы на воскресенье на пятнадцати различных судах из Туниса и Ливии.
По сообщениям итальянских СМИ, приемный центр этого небольшого острова, который расположен ближе к Африке, чем к Италии, перегружен. При вместимости 250-300 человек в настоящее время в нем размещается 1200 человек, сообщает агентство Ansa. Кроме того, морские спасательные организации продолжали поиск сотен мигрантов, пропавших без вести в Средиземном море.
Опубликовано: Тарас Медведев
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