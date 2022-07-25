País: Италия станет «троянским конём» России после отставки Драги
Издание País утверждает, что Италия может стать российским "троянским конём" после отставки Марио Драги.
Утром 25 июля аналитик Бернардо де Мигель опубликовал статью для испанской газеты País, где сообщил, что в Евросоюзе опасаются превращения Италии в российского "троянского коня" после того, как итальянский премьер-министр Марио Драги подал в отставку.
По мнению де Мигеля, в Брюсселе боятся, что зависимость Италии от российских источников энергии сделают эту страну либо слабым звеном в Европейском союзе, либо явным сторонником России в украинском вопросе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Sun: британский спецназ обучал украинских солдат, чтобы они могли вернуть Змеиный
País: Италия станет «троянским конём» России после отставки Драги
Foreign Affairs: украинский конфликт может выйти из-под контроля
Times: западные СМИ специально скрывают правду об успехах ВС РФ в Украине
МИД Германии считает совместное фото Путина и Эрдогана вызовом для НАТО