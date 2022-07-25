País: Италия станет «троянским конём» России после отставки Драги

Издание País утверждает, что Италия может стать российским "троянским конём" после отставки Марио Драги.

Утром 25 июля аналитик Бернардо де Мигель опубликовал статью для испанской газеты País, где сообщил, что в Евросоюзе опасаются превращения Италии в российского "троянского коня" после того, как итальянский премьер-министр Марио Драги подал в отставку.

По мнению де Мигеля, в Брюсселе боятся, что зависимость Италии от российских источников энергии сделают эту страну либо слабым звеном в Европейском союзе, либо явным сторонником России в украинском вопросе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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