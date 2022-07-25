Урсула фон дер Ляйен призвала к экономии газа всех членов ЕС и тех, кто менее зависим от российских поставок

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывала страны, менее зависимые от поставок российского газа, также принять участие в усилиях по экономии.

«Даже государства-члены, которые почти не покупают российский газ, не могут избежать последствий возможной остановки поставок на наш внутренний рынок», — заявила она Немецкому агентству печати накануне встречи министров энергетики.

Экономики в ЕС тесно переплетены. Газовый кризис в той или иной форме затронет каждое государство-член, отметила фон дер Ляйен.

«Поэтому важно, чтобы все государства-члены обуздали спрос, чтобы все хранили больше и делились запасами с теми членами, которые больше пострадали», — добавила фон дер Ляйен. Энергетическая солидарность является основным принципом европейских договоров.

Ранее Испания и Португалия подвергли критике предложение Комиссии ЕС по плану действий в чрезвычайных ситуациях с газом.

Правительство Португалии вообще не может принять это предложение, потому что оно «неустойчиво», заявил в четверг государственный секретарь по окружающей среде и энергетике Жоао Галамба в интервью газете Público.

«Мы потребляем газ по крайней необходимости», - заверил он.

Министр по экологическим изменениям Испании Тереза Рибера в свою очередь пожаловалась: «Мы не можем идти на те жертвы, о которых нас просили».

План Комиссии ЕС предусматривает, что государства ЕС добровольно приложат все необходимые усилия для сокращения своего потребления газа не менее чем на 15 процентов в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Сравнительным значением будет среднее потребление за тот же период за последние пять лет.

В случае чрезвычайной ситуации с газом также должна быть возможность снижения потребления. По данным Комиссии ЕС, неэффективная подготовка к замораживанию поставок из России может привести к падению экономического производства в среднем на 0,9–1,5%.