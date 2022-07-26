36-летний сын Виктора Цоя заявил о распаде своей группы «Ронин»
Но это не завершение проекта: группа возродится, но уже под названием «Саша Цой» .
Сын легендарного рокера Виктора Цоя Александр 26 июля отмечает свое 36-летие. Накануне музыкант объявил о том, что его группа под названием "Ронин" завершает существование, сообщает КП.
"Проект "Ронин" закрывается, этой группы больше нет, - заявил Цой в социальных сетях. - Но хорошая новость в том, что теперь она называется скромно и просто - Саша Цой"..
По словам сына лидера группы "Кино", он теперь нацелился на создание другого сольного проекта. И обещал первую песню представить в свой день рождения.
Группа "Ронин", уточняет издание, появилась в декабре 2017-го года. Это стало ярким событием для поклонников Александра и поклонников творчества его отца.
Александр - единственный сын Виктора Цоя, потому внимание к нему всегда было очень пристальным, многие ждали его выхода на сцену.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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