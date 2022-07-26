36-летний сын Виктора Цоя заявил о распаде своей группы «Ронин»

Но это не завершение проекта: группа возродится, но уже под названием «Саша Цой» .

Сын легендарного рокера Виктора Цоя Александр 26 июля отмечает свое 36-летие. Накануне музыкант объявил о том, что его группа под названием "Ронин" завершает существование, сообщает КП.

"Проект "Ронин" закрывается, этой группы больше нет, - заявил Цой в социальных сетях. - Но хорошая новость в том, что теперь она называется скромно и просто - Саша Цой"..

По словам сына лидера группы "Кино", он теперь нацелился на создание другого сольного проекта. И обещал первую песню представить в свой день рождения.

Группа "Ронин", уточняет издание, появилась в декабре 2017-го года. Это стало ярким событием для поклонников Александра и поклонников творчества его отца.

Александр - единственный сын Виктора Цоя, потому внимание к нему всегда было очень пристальным, многие ждали его выхода на сцену.