Хабек: запуск «Северного потока-2» станет капитуляцией Европы перед Россией

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек уверен, что одобрение запуска газопровода "Северный поток-2" приведёт к капитуляции Европы.

26 июля немецкий вице-канцлер Роберт Хабек публично заявил, что в случае разрешения Берлина на запуск российского газопровода "Северный поток-2" Европа капитулирует перед Россией. Примечательно, что аналогичное заявление ранее делал действующий канцлер Германии Олаф Шольц.

Накануне Владимир Путин сообщил, что Россия может запустить "Северный поток-2" для прокачки газа в европейские страны. Параллельно с заявление Путина Россия сократила поставки газа в ЕС по "Северному потоку" до 20 процентов от максимальной мощности.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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