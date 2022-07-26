26 июля - Гаврилов день: народные приметы, церковный календарь, интересные праздники и знаменательные даты
26 июля - Гаврилов день: народные приметы, церковный календарь, интересные праздники и знаменательные даты
Собор архангела Гавриила
Праздник выпадает на 26 июля. Архангел поведал Деве Марии радостную весть: о ее предстоящей миссии стать матерью Сына Божьего Иисуса Христа.
Он же рассказал женщинам о Воскресении Христа, а также появился перед Иисусом накануне его распятия. Именно Архангел Гавриил принес известие о том, что Ирод хочет истребить всех младенцев.
О чем говорят народные приметы
Если сегодня не будет дождя, то первая половина осени будет теплая.
Дождь на Гаврилин день предсказывает плохой урожай и ненастную погоду осенью, а также лютую снежную зиму.
На 26 июля выросло много ржи, значит будет и малины много.
Грачи начали сбиваться в стаи, будет ранняя осень.
Пчелы утром полетели в поле, ждать хорошей погоды.
В этот день по народным поверьям нельзя допускать ссор и ругани, а также запрещено делать тяжелую работу.
День в истории
1887 г - появилось первое учебное пособие по изучению эсперанто.
1959 г - самый долгий прыжок с парашютом, сделал это Уильям Ранкин, уроженц США,
1965 г Мальдивы обрели независимость.
Кто родился в этот день:
1856 г - писатель Бернард Шоу;
1875 г - психиатр Карл Густав Юнг;
1912 г - актер Николай Парфенов;
1928 г - режиссер Стэнли Кубрик;
1962 г - политик Сергей Кириенко;
1964 г - акртиса Сандра Буллок;
1970 г - вокалист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов;
1983 г - певица Зара.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Нафтогаз официально объявил дефолт по еврооблигациям
Купание в римском фонтане обошлось британцу в 500 евро
Вице-канцлер Германии заявил, что пуск «Северного потока-2» — это капитуляция Европы
Guardian: ведущая дебатов Лиз Трасс и Риши Сунака упала в обморок на словах о Путине
Politico: Зеленский хочет вернуть утраченные Украиной территории за 3 недели