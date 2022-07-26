26 июля - Гаврилов день: народные приметы, церковный календарь, интересные праздники и знаменательные даты

Собор архангела Гавриила

Праздник выпадает на 26 июля. Архангел поведал Деве Марии радостную весть: о ее предстоящей миссии стать матерью Сына Божьего Иисуса Христа.

Он же рассказал женщинам о Воскресении Христа, а также появился перед Иисусом накануне его распятия. Именно Архангел Гавриил принес известие о том, что Ирод хочет истребить всех младенцев.

О чем говорят народные приметы

Если сегодня не будет дождя, то первая половина осени будет теплая.

Дождь на Гаврилин день предсказывает плохой урожай и ненастную погоду осенью, а также лютую снежную зиму.

На 26 июля выросло много ржи, значит будет и малины много.

Грачи начали сбиваться в стаи, будет ранняя осень.

Пчелы утром полетели в поле, ждать хорошей погоды.

В этот день по народным поверьям нельзя допускать ссор и ругани, а также запрещено делать тяжелую работу.

День в истории

1887 г - появилось первое учебное пособие по изучению эсперанто.

1959 г - самый долгий прыжок с парашютом, сделал это Уильям Ранкин, уроженц США,

1965 г Мальдивы обрели независимость.

Кто родился в этот день:

1856 г - писатель Бернард Шоу;

1875 г - психиатр Карл Густав Юнг;

1912 г - актер Николай Парфенов;

1928 г - режиссер Стэнли Кубрик;

1962 г - политик Сергей Кириенко;

1964 г - акртиса Сандра Буллок;

1970 г - вокалист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов;

1983 г - певица Зара.