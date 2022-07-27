Принц Саудовской Аравии собрался строить горнолыжный курорт и плавающий город
Саудовская Аравия выделит около 80 млрд долларов для инвестиционного фонда связанного с мегапроектом наследного принца Мохаммеда бин Салмана под названием Neom.
Фонд будет инвестировать в компании, которые согласятся работать в Неоме, новом регионе, запланированном на северо-западе Саудовской Аравии.
Принц заявил, что планирует вывести страну в тройку крупнейших фондовых рынков мира. По его словам, IPO Neom состоится примерно в 2024 году.
Объявленный в 2017 году, Неом — это план принца Мохаммеда превратить пространство пустыни размером с Бельгию в высокотехнологичный регион с линейным мегаполисом, горнолыжным курортом и промышленным городом, частично плавающим на воде.
По словам принца, это будет испытательный полигон для новых технологий, которые позволят привлечь иностранные инвестиции и диверсифицировать экономику, зависящую от нефти.
Однако в течение пяти лет проект преследовали неудачи, многие из которых были связаны с трудностями реализации великих и постоянно меняющихся идей принца.
В его последнем объявлении подробно описан план в рамках Neom для небоскребов-близнецов, которые простираются горизонтально более чем на 100 километров, вмещая в себя целый город с населением 9 миллионов человек.
Принц также рассказал, что план включает увеличение населения Саудовской Аравии с 34 млн человек до 50-60 млн уже к 2030 году, причем половину из них будут составлять иностранцы.
Опубликовано: Светлана Репина
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