Огородники рассказали, как вылечить листья яблони от черных пятен

Выделяют несколько причин образования черных пятен на листьях у яблонь. Обычно это следствие заражения, грибковой или бактериальной инфекцией.

Возможные причины:

Темные участки на яблоневой листве появляются даже у молодых деревьев. Обычно это следствие таких заболеваний, как парша, бактериальный ожог или рак. Точно определить причину помогает внимательный осмотр растения.

В большинстве случаев наряду с почернением листьев бывают другие тревожные симптомы:

трещины, деформация коры, отмирание отдельных участков;

листья скручиваются и сохнут;

преждевременное опадение листвы;

высыхание побегов;

гниль на плодах.

При бактериальном ожоге листва приобретает вид обгоревшей, но не опадает. Цветки становятся темно-коричневыми и отваливаются. Плоды покрываются черными, быстро увеличивающимися точками. Кора становится мягкой, на ней образуются плесневелые пятна.

Черный рак − грибковая инфекция, развивающаяся при высокой влажности и жаре. У пораженной яблони кора покрывается темно-бурыми трещинами. Листья высыхают и опадают. Яблоки сморщиваются и отваливаются.

Черный рак обычно развивается на старых, ослабленных деревьях. Молодые яблони страдают только в случае неправильного ухода.

Кольцевая пятнистость − вирусное заболевание, не поддающееся лечению. Больные экземпляры сразу выкорчевывают, а участок, на котором они росли, обеззараживают. На листьях сначала формируются желтые кольцеобразные пятна, потом они приобретают черный цвет. Зараженные экземпляры останавливаются в росте.

Парша имеет грибковый характер. Заболевание распространяется при умеренной температуре воздуха и дождливой погоде. Листья покрываются серо-зелеными пятнами. Затем они чернеют, высыхают и опадают. На плодах появляются такие же пятна. Со временем они начинают гнить.

Иногда причиной появления черных участков на листьях яблони становится нехватка определенных веществ. Так обычно проявляется дефицит марганца и магния. В первом случае сначала появляется желтизна по краям, постепенно распространяясь на всю листовую пластину.

Жилки сохраняют зеленый оттенок. Нехватка магния проявляется пожелтением листьев между прожилками. Затем на пораженных местах появляются темные пятна. Листва постепенно опадает.

Способы лечения:

При инфекциях бактериального характера применяют антибиотики. Хороший результат дает обработка кроны бактерицидными биологическими препаратами, например «Гаупсином», «Фитоспорином», «Гамаиром», «Пентафагом».

Все препараты разводят водой и применяют строго по инструкции. Если яблоня поражена грибковым заболеванием, применяют средства с высоким содержанием меди. Эффективны такие препараты, как «Хом», «Топаз», «Скор». Часто кроны деревьев опрыскивают бордосской смесью.

Вирусные инфекции невозможно вылечить.

Уберечь от них деревья можно только профилактикой:

после схода снега выполняют обрезку;

растительные остатки уносят с участка и сжигают;

при обнаружении первых признаков инфекции сокращают количество азотных и фосфорных удобрений;

крону опрыскивают препаратом, усиливающим иммунитет растений, например, «Цирконом» либо «Эпином»;

своевременно уничтожают вредителей.

Чтобы уберечь яблони от повторного заражения, им обеспечивают правильный уход. Вовремя вносят подкормки, по графику проводят обрезку для формирования и расчищения кроны, очищают приствольную зону от сорняков. При использовании удобрений придерживаются установленных сроков и соблюдают дозировку.