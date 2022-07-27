Садоводы объяснили, почему листья розы меняют цвет и что с этим делать

Листья розы могут изменить цвет из-за недостатка питательных веществ или их избытка, из-за болезней или нарушения условий выращивания.

При недостатке азота листья розы становятся узкими и бледными. Одновременно истончаются побеги, замедляется рост куста. В такой ситуации поможет подкормка аммиачной селитрой.

Отмирание верхушечных почек и бледные кончики листьев – это признак недостатка меди. Здесь нужно комплексное удобрение, содержащее этот элемент.

Красные листья бывают у роз определенных сортов. Но бывает, что куст краснеет от воздействия прямых солнечных лучей. При пересадке на открытое место розу нужно на время притенить.

Красноватые и фиолетовые пятна появляются на растении при пероноспорозе или ложной мучнистой росе. Обычно заболевание поражает сначала верхнюю часть куста, а бороться с ним нужно специальными препаратами.

Нехватка магния вызывает появление желтых и красных пятен на листьях, калия – пожелтение по краям. В обоих случаях нужно удобрение, подойдет и древесная зола.

Фиолетовые листья с бордовым центром бывают при нехватке фосфора. Ее можно восполнить при помощи раствора суперфосфата.

Пожелтение листьев случается из-за нарушения режима полива, недостатка света или резких перепадов температур воздуха. Желательно минимизировать влияние негативного фактора.

Рыжеватый налет может быть симптомом заболевания, которое называют ржавчиной. Это грибковая болезнь, с которой нужно бороться фунгицидами.