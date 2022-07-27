В Австралии разработали новый препарат, эффективный при лечении сахарного диабета

Австралийские ученые из Университета Монаша выяснили, как восстановить синтез инсулна в поджелудочной железе.

При помощи лабораторных исследований на стволовых клетках поджелудочной железы, взятых от доноров с диабетом первого типа, группа ученых активировала выделение инсулина. Для этого клетки подвергались воздействию нового лекарства GSK126.

Под воздействием препарата выработанные клетки смогли заместить собой бета-клетки, переставшие функционировать. По мнению ученых, один курс подобной терапии, занимающий несколько дней, заменяет собой регулярные уколы инсулина для диабетиков.

Группа исследователей подтвердила: новый способ лечение будет более быстрым и позволит избежать хирургических вмешательств. Однако пока эксперименты ставились лишь на клетках, препарат еще нужно изучать и дорабатывать - заявили ученые.

Кит Аль-Хасани, один из ученых, работающих над созданием нового препарата: