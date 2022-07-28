Внук Шуфутинского уехал в Израиль

Внук Михаила Шуфутинского Ной жил в США, где развивался как афроамериканский рэпер. Теперь родственник шансонье намерен проживать в Израиле.

Внук отечественного шансонье Михаила Шуфутинского решил вернуться на родину - в Израиль. Об этом стало известно благодаря Телеграму-каналу "Вести Израиль".

Известно, что Ной на протяжении нескольких лет занимается музыкой в статусе "афроамериканского рэпера". Исполнитель выступает в Америке и Израиле под творческим псевдонимом Westside Gravy.

На русскую аудиторию певец не нацелен. Его композиции выходят только на английском языке и иврите.

Сам Шуфутинский поддерживает творчество наследника, помогая тому деньгами.

Раньше Ной проживал в штатах, но недавно переехал в Израиль.

Появилась информация о том, что Украина запретила Шуфутинскому пересекать границу государства. Представители соседней страны заявили, что при попытке въезда в Украину, артист будет немедленно арестован.

Причиной этому послужили неоднократные выступления шансонье на территории Крыма.

Представительница исполнителя заявила:

Мы пока не можем ничего прокомментировать. Ничего не знаем. Видели вот и знаем то же самое, что и вы. Больше пока ничего, никакой информации у нас нет. Будем разбираться, выяснять. Официального ничего нет. Мы ничего пока не знаем. В интернете, да, промелькнуло уже, а так - пока мы больше ничего не знаем.

Интересно, что фанаты Шуфутинского раскупили все билеты на его концерт, который должен был состояться 8 марта.