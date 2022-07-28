Исследование Brand Finance определило самый ценный алкоголь в мире, результаты оказались неожиданными

В последнем исследовании Brand Finance ценности алкогольных брендов и того, как они пережили несколько лет пандемии, Китай вышел на первое место.

Согласно результатам исследования, шесть из десяти самых дорогих брендов спиртных напитков являются китайскими.

Управляющий директор Brand Finance Алекс Хей отмечает, что во время пандемии алкогольные бренды столкнулись со сложными условиями, в том числе с колебаниями спроса из-за национальных ограничений по всему миру.

Возобновление экономики привело к значительному росту в этой сфере. Самым дорогим брендом спиртных напитков в мире является Moutai, тип байджу, изготовленный из ферментированного сорго, который стоит ошеломляющие 42,9 миллиарда долларов.

Самый быстрый рост продемонстрировала текила Casamigos от Diageo, стоимость которой утроилась с прошлого года до 450 миллионов долларов.

В ТОП-10 вошли китайские Wuliangye, Luzhou, Yanghe, Xinghuacun, Gujing Gong Jiu, а также французский Hennessy, британские Bacardi и Johnnie Walker, американский Jack Daniel’s.

Интересно, что Jim Beam не попал в список, хотя его часто называют одним из самых популярных бурбонов в мире, а Glenlivet не фигурирует, хотя в прошлом он конкурировал с Glenfiddich, который сейчас занимает 33 место.

Из полученных результатов эксперты сделали вывод о том, что признаком замедления на алкогольном рынке не наблюдается.