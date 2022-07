Jeep уходит из Китая из-за вмешательства местных политиков в бизнес

Stellantis NV закрыла свой единственный завод Jeep в Китае, потому что местные политики все чаще вмешиваются в крупнейший в мире автомобильный рынок.

Главный исполнительный директор компании Карлос Таварес заявил, что Stellantis не хочет стать жертвой перекрестных санкций, как это недавно произошло с другими компаниями в других регионах мира.

Бизнес для автопроизводителей, включая Stellantis, Volkswagen AG и General Motors Co. в стране, становится все более сложным, поскольку местные производители, включая BYD Co., Geely Automobile Holdings Ltd. и Nio Inc., выпускают множество полностью электрических моделей.

Таварес напоминает о падении продаж автомобилей немецких и американских брендов в Китае примерно на одну пятую в первом полугодии, а также на двузначное падение продаж японских брендов, в то время как продажи отечественных компаний выросли.

Он также отметил, что у Stellantis есть два крупных конкурента, Volkswagen и GM, которые широко представлены в Китае, уточнив, что не хотел бы оказаться на их месте.

Таварес признал, что совместное предприятие Jeep терпит убытки, но сказал, что причины ухода компании более глубоки.

Он сказал, что это решение было основано на подорванном доверии к местному партнеру, а также к Коммунистической партии Китая и ее экономической политике, поддерживающей отечественные автомобильные компании.

Предприятие работало в течение 12 лет и производило модели Jeep Cherokee, Renegade, Compass и Grand Commander в первую очередь для рынка Китая.