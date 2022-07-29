Киркорова не впускают в Молдавию

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров не смог пересечь границу Молдавии, народным артистом которой является. Он оказался в числе иностранцев, которым запрещён въезд в государство.

Филипп Бедросович Киркоров является народным артистом Молдавии. Данный факт не помог артисту, когда его не впустили на территорию страны.

Представители пограничной службы Молдавии информировали, что ряду иностранцев запрещено пересекать границу государства. Среди таких граждан оказался и Киркоров, которому не разрешили въезд.

Пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки сообщила:

Ими (иностранцами) не были соблюдены условия для пересечения государственной границы.

Молдавский новостной портал "Deschide" "добыл" снимки, на которых певец коммуницирует с представителями правоохранительных органов Молдавии. Подробности общения с российской знаменитости в пограничной службе комментировать отказались.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров ответил на призывы своих недругов, пытающихся сорвать выступления артиста в Крыму.

В своём личном блоге звезда выложил ролик, в котором сообщил, что все до одного билета на его шоу проданы.

У нас сегодня солд-аут. Переаншлаг в очередной раз на 34 году моей популярности. Спасибо вам, мои люди.

Напомним, что совсем недавно выступления поп-короля были на грани срыва.