Беларусь отзывает посла в Великобритании из-за недружественных шагов Лондона
Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил о том, что Беларусь отзывает из дипмиссии в Великобритании посла Максима Ермоловича из-за действий Лондона в отношении белорусов.
В пятницу, 29 июля 2022 года, глава пресс-службы Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз сообщил о решении правительства Беларуси сократить своё дипломатическое присутствие в Соединённом Королевстве.
Глаз утверждает, что МИД Беларуси отзывает Чрезвычайного и Полномочного Посла в Великобритании Максима Ермоловича, так как британское правительство проявляет по отношению к Беларуси крайне недружественные шаги и наносит невосполнимый ущерб белорусам.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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