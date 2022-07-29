Беларусь отзывает посла в Великобритании из-за недружественных шагов Лондона

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил о том, что Беларусь отзывает из дипмиссии в Великобритании посла Максима Ермоловича из-за действий Лондона в отношении белорусов.

В пятницу, 29 июля 2022 года, глава пресс-службы Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз сообщил о решении правительства Беларуси сократить своё дипломатическое присутствие в Соединённом Королевстве.

Глаз утверждает, что МИД Беларуси отзывает Чрезвычайного и Полномочного Посла в Великобритании Максима Ермоловича, так как британское правительство проявляет по отношению к Беларуси крайне недружественные шаги и наносит невосполнимый ущерб белорусам.