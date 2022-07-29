НАСА запускает на Марс мини-вертолеты

НАСА запускает еще два мини-вертолета на Марс, чтобы доставить на Землю марсианские камни и образцы почвы.

Предполагается, что марсоход доставит к ракете приспособление для сбора, которое будет запущено с Марса через десять лет.

Главный научный сотрудник поисковой работы из Аризонского государственного университета Минакши Вадхва говорит, что компания Perseverance уже собрала 11 образцов, и запланировано бурение дополнительных пород. 

По его словам, последний образец в виде осадочной породы может содержать возможные доказательства древней марсианской жизни.

Если Perseverance сломается, два вертолета, которые будут построены и запущены в конце этого десятилетия, загрузят образцы в ракету вместо него.

Вертолеты будут смоделированы по образцу успешного Ingenuity НАСА, который совершил 29 полетов с момента прибытия на Марс в начале прошлого года вместе с Perseverance. 

Каждый вертолет будет спроектирован так, чтобы поднимать по одной пробирке за раз, совершая несколько рейсов туда и обратно. Если все пойдет по плану, в 2031 году с Марса отправится 30 образцов, которые прибудут на Землю в 2033 году. 

Необходим лабораторный анализ, чтобы увидеть, есть ли в каком-либо образце признаки микробной жизни, которые могли существовать на Марсе миллиарды лет назад, когда вода текла по планете.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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