Китайским банкирам урезают зарплаты и вознаграждения
Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что государственные инвестиционные банки в этом году осуществили сокращение заработной платы, а также задержали выплату премий своим сотрудникам.
В их число вошли China International Capital Corp (CICC) и Citic Securities, а сокращения в некоторых случаях достигали 60%.
Другие, такие как государственная China Merchants Securities, с начала года сократили расходы на поездки и развлечения.
Несмотря на экономический спад в Китае, финансовый сектор был одной из немногих прибыльных отраслей для профессионалов после того, как регулятивные репрессии в двух других высокооплачиваемых секторах — технологиях и недвижимости — привели к сокращению рабочих мест.
Сокращение заработной платы инвестиционных банкиров в Китае началось в прошлом году в ответ на спад в бизнесе и замедление экономики.
Эта тенденция набрала обороты в этом году благодаря стремлению к «общему процветанию». Это может повлиять на удержание сотрудников в то время, когда западные инвестиционные банки расширяют свою деятельность в Китае.
В прошлом году Си Цзиньпин дал старт реализации стратегии по уменьшению неравенства в доходах.
По мнению аналитиков, такой подход угрожает долгосрочному экономическому росту. Инвестиционных банкиров ждут тщательные проверки заработной платы.
Опубликовано: Светлана Репина
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