США и Япония начинают экономический диалог, чтобы противостоять Китаю и России
Давние союзники США и Японии 29 июля начали новый экономический диалог на высоком уровне, направленный на противодействие Китаю, а также дестабилизации ситуации, вызванной действиями России в Украине.
По информации японских СМИ, на встрече министров экономики в Вашингтоне планируется достичь соглашения о совместных исследованиях полупроводников следующего поколения для создания надежного источника жизненно важных компонентов.
На встрече присутствуют госсекретарь США Энтони Блинкен и министр торговли Джина Раймондо, а также министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и министр торговли Коити Хагиуда.
Энтони Блинкен заявил, что первой и третьей экономикам мира необходимо работать вместе, чтобы защитить основанный на правилах экономический порядок, в котором все страны могут участвовать, конкурировать и процветать.
Он отметил, что COVID-19 и конфликт в Украине продемонстрировали уязвимость важнейших цепочек поставок.
По словам Блинкена, принудительная и ответная экономическая практика Китая вынуждает страны делать выбор, который ставит под угрозу их безопасность, их интеллектуальную собственность, их экономическую независимость.
Японская газета Nikkei Shimbun сообщила, что к концу этого года в Японии будет создан центр разработки полупроводников для исследования 2-нанометровых полупроводниковых микросхем. Он будет включать в себя прототип производственной линии и должен начать производство полупроводников к 2025 году.
В настоящее время большинство полупроводников производится на Тайване. Существуют опасения по поводу стабильности поставок в случае конфликта с участием Тайбэя и Пекина.
Опубликовано: Светлана Репина
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