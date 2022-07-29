США и Япония начинают экономический диалог, чтобы противостоять Китаю и России

Давние союзники США и Японии 29 июля начали новый экономический диалог на высоком уровне, направленный на противодействие Китаю, а также дестабилизации ситуации, вызванной действиями России в Украине.

По информации японских СМИ, на встрече министров экономики в Вашингтоне планируется достичь соглашения о совместных исследованиях полупроводников следующего поколения для создания надежного источника жизненно важных компонентов.

На встрече присутствуют госсекретарь США Энтони Блинкен и министр торговли Джина Раймондо, а также министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и министр торговли Коити Хагиуда.

Энтони Блинкен заявил, что первой и третьей экономикам мира необходимо работать вместе, чтобы защитить основанный на правилах экономический порядок, в котором все страны могут участвовать, конкурировать и процветать.

Он отметил, что COVID-19 и конфликт в Украине продемонстрировали уязвимость важнейших цепочек поставок.

По словам Блинкена, принудительная и ответная экономическая практика Китая вынуждает страны делать выбор, который ставит под угрозу их безопасность, их интеллектуальную собственность, их экономическую независимость.

Японская газета Nikkei Shimbun сообщила, что к концу этого года в Японии будет создан центр разработки полупроводников для исследования 2-нанометровых полупроводниковых микросхем. Он будет включать в себя прототип производственной линии и должен начать производство полупроводников к 2025 году.

В настоящее время большинство полупроводников производится на Тайване. Существуют опасения по поводу стабильности поставок в случае конфликта с участием Тайбэя и Пекина.