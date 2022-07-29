Огородники рассказали, почему стоит посадить иван-чай на своем участке

Второе название иван-чая – кипрей узколистый. Это растение украшает участок и приносит пользу здоровью.

Иван-чай вырастает до 1,5 м в высоту, цветет яркими розовыми или фиолетовыми цветами, прекрасно сочетается с любой другой растительностью на участке.

Растение используют для приготовления чая, который не содержит кофеина и щавелевой кислоты. Зато в нем очень много витамина С, который укрепляет иммунитет.

Иван-чай помогает избавиться от головной боли и бессонницы, забыть об угревой сыпи и укрепить корни волос.

Растение полезно даже для домашних животных, поскольку содержит бактерии, полезные для их пищеварения.

Иван-чай выращивают из семян, собранных через две недели после цветения. Их просушивают и оставляют в темном месте, а в начале весны сажают на рассаду.

Можно найти взрослое растение, выкопать его и посадить на своем участке. Вокруг грядки лучше поставить перегородку, чтобы иван-чай не распространился по всему огороду.

Растение поливают дважды в неделю. На зиму его нужно срезать так, чтобы над землей оставалось 15 см ствола.