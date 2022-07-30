Государственные СМИ Китая предложили сбить самолёт Пелоси при высадке на Тайвань

Китайские госСМИ предлагают сбить самолёт спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время её высадки на Тайвань.

30 июля спикер Соединённых Штатов Марша Блэкберн сообщила, что государственное телевидение КНР предложило армии Китая сбить самолёт американского политика Нэнси Пелоси во время её высадки на Тайвань, которая планируется в ходе поездки Пелоси по странам Азии. По мнению Блэкберн, такие действия китайской армии незамедлительно приведут к войне с США.

Китайское издание Global Times уверено, что столкновение военных кораблей с китайскими, которые могут встретиться в тайваньском проливе на фоне поездки Нэнси Пелоси, само по себе может привести к войне.