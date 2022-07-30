Огородники рассказали, как увеличить урожай картофеля в августе

Ошибочно полагать, что после окончания цветения картофель уже не нуждается ни в каком уходе, и остаётся лишь дождаться сбора урожая.

Чтобы увеличить качество и количество урожая следуйте следующим правилам:

Продолжайте осматривать кусты на наличие колорадского жука и своевременно предпринимайте меры защиты. Этот вредитель может вмиг лишить вас долгожданного урожая.

Постарайтесь сохранить ботву картофеля зелёной как можно дольше. Проводите обработки от болезней, используя любой из этих препаратов: Оксихом, Пенкоцеб, Фитоспорин, Циркон. Лучше всего их чередовать, чтобы не вызвать привыкание к действующим веществам.

В засушливую погоду, если ботва сомкнулась - поливайте посадки картофеля. Если ботва еще не сомкнулась - предварительно замульчируйте междурядья.

Не прекращайте очищать посадки от сорняков, поскольку они сильно сушат почву, забирают большую часть влаги и питания. Допустима только ручная прополка. Применение гербицидов против сорняков в это время уже, к сожалению, нецелесообразно и нежелательно.

Удаляйте завязи на побегах картофеля. Это повысит урожайность и поможет исключить нежелательное распространение семян по участку.

Если ботва еще зелёная, проведите подкормку по листу, растворив 20-30 г комплексного удобрения в 10 л воды.

В случае сильного поражения листьев вредителями, не спешите срезать зеленые стебли. Даже без листьев фотосинтез будет продолжаться. Как только ботва высохнет естественным путем, можете смело приступать к сбору урожая.

Скашивать зеленую ботву допустимо только у поздних сортов за 2 недели до выкопки. Это спровоцирует уплотнение кожуры клубней и повысит их лежкость.