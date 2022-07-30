Циклон Frieda принесёт в Беларусь грозы и дожди на выходные

В районе Балканского полуострова образовался циклон Frieda, который уже направляется в сторону Беларуси.

Ближе к ночь 31 июля погодный циклон Frieda придёт на запад Беларуси с восточной части Польши, ввиду чего по всей стране ожидаются грозы и дожди, которые будут сопровождаться сильным ветром в западных областях Беларуси.

Температура в стане будет изменчива: в северных районах Беларуси ночью будет +8, а в южных +18, в то время как в южной и восточной частях государства днём ожидается от +18 до +31 градусов.

1 августа циклон Frieda всё ещё будет курсировать над Беларусь, ввиду чего начало месяца в стране также будет дождливым, местами с грозами и шквальным ветром.