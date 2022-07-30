Госдума рассмотрит закон о выплате тринадцатой пенсии перед Новым годом
Госдума планирует рассмотреть законопроект, предполагающий выплату тринадцатой пенсии раз в году.
30 июля информационное агентство "Известия" со ссылкой на источник в Госдуме сообщило, что депутаты партии "Справедливая Россия - за правду" намерены осенью внести в Думу закон о выплате тринадцатой пенсии для россиян. Глава политического формирования Сергей Миронов предлагает выплачивать дополнительную пенсию в канун Нового года.
По мнению Миронова, такой закон будет справедливым вознаграждением для людей, которые всю жизнь трудились на благо России. Также политик уверен, что в условиях действия антироссийских санкций, ограничивающий поставки зарубежной продукцию в России, тринадцатая пенсия послужит стимулом для развития рынка в стране, поскольку сможет повысить покупательскую способность населения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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